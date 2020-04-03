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Москва 24

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Город

12:19

Столицу три раза в день моют дезраствором, шампунем и водой

город безопасность

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Столичные улицы с помощью спецтехники три раза в день обрабатывают дезинфицирующим раствором, сообщил руководитель "Автомобильных дорог" Александр Орешкин.

"Промывка постоянная, три раза в день – и дезраствором, и шампунем, и просто водой", – приводит слова Орешкина "Интерфакс".

Он отметил, что на столичных улицах работает более пяти тысяч единиц техники. Орешкин подчеркнул, что эти меры направлены на борьбу с распространением коронавируса.

По словам Орешкина, в городе также проводится круглосуточная дезинфекция всех помещений, в которых продолжают работать москвичи.

Тщательное мытье рук с мылом – один из наиболее эффективных методов профилактики коронавируса, напомнили в Роскачестве. Согласно рекомендациям ВОЗ, температура воды неважна. Значение имеют время и тщательность мытья, желательно мыть руки не менее 30 секунд. Особое внимание следует уделить пространству между пальцами, ногтям и внутренней стороне запястья.

Дезинфицировать нужно и мобильный телефон. Дисплей, клавиатуру и корпус телефона необходимо протирать жидкостями с содержанием спирта от 70%. Использовать хлорсодержащие отбеливатели не рекомендуется. Силиконовые и пластиковые чехлы для смартфона можно тщательно мыть мылом и оставлять сушить, отмечают эксперты.

Транспортный комплекс Москвы усилил санитарные меры. В подземке и МЦД регулярно проводят уборку и дезинфекцию. В ЦОДД автомобили, которые выезжают в город, ежедневно проходят дезинфекцию до и после рабочей смены. Обрабатываются салоны автобусов Мосгортранса, у водителей перед выходом в рейс измеряют температуру.

Тщательно дезинфицируют подъезды столичных домов. Специальными средствами обрабатывают входы, холлы, лифты и перила.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших, вылечилось 190 человек, скончались 24 человека.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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