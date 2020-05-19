Четыре станции МЦД-1 реконструируют до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Станции Новодачная, Долгопрудная, Сетунь и Баковка МЦД-1 реконструируют в 2020 году, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Обновленные остановочные пункты наземного метро заработают для 500 тысяч жителей. На Новодачной уже запущена новая платформа с навесом на всю длину для защиты от осадков. В этом году здесь откроют конкорс – современный надземный пешеходный переход.
На Долгопрудной появятся две новые платформы и конкорс. На Сетуни в дополнение к существующему подземному переходу, который ведет только к одной платформе, построят конкорс ко всем платформам. На Баковке сделают дополнительный подземный пешеходный переход с вестибюлем, который улучшит доступность жителей ближайших жилых кварталов к станции. Новые переходы оборудуют лифтами и эскалаторами.
На МЦД-1 в этом году должны открыть новый остановочный пункт Славянский бульвар, который интегрируют с одноименной станцией метро. На МЦД-2 закончится модернизация пассажирской инфраструктуры станций Нахабино и Подольск.
Планируется, что заработают новые станции Щукинская, Печатники и Курьяново. Первые две создадут крупные транспортно-пересадочные узлы со станциями подземки, а с открытием станции Курьяново у жителей одноименного микрорайона появится наземное метро.
С апреля станции МЦД начали дезинфицировать каждые два часа. Всем сотрудникам, работающим с пассажирами, выданы маски, перчатки и антисептик. Они обрабатывают валидаторы, турникеты, аппараты по продаже билетов, скамейки, стойки SOS и другие поверхности. На всех станциях метро и диаметров входные двери были зафиксированы открытыми для удобства пассажиров.
"Мосгорсправка": МЦД
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