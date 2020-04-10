Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице составлен топ-5 станций МЦД с наибольшим снижением пассажиропотока после введения режима самоизоляции, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

В пресс-службе подчеркнули, что в столице и Подмосковье пассажиропоток на МЦД продолжает снижаться. Отмечается снижение числа поездок более чем в два раза.

"За месяц (с начала марта до начала апреля) до 67% уменьшилось количество пассажиров на станциях Лобня D1 и Курская, Подольск, Дмитровская, Царицыно D2. Мы благодарны пассажирам за их ответственный подход и призываем всех, кто может отказаться от поездок и соблюдать режим самоизоляции, остаться дома", – говорится в сообщении Дептранса.

При этом отмечается, что специалисты максимально обеспечивают безопасность тех, кто вынужден передвигаться на общественном транспорте.

Станции диаметров дезинфицируют каждые два часа. Каждый день проводится санитарная обработка всех поездов. Поверхности, с которыми контактируют пассажиры, обрабатывают специальными средствами дезинфекции.

Пассажиропоток в Москве снизился из-за введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса в стране. В метро людей стало меньше на 80%, почти на столько же уменьшилось число пассажиров в автобусах, троллейбусах и трамваях, в электричках – на 66%, в такси – примерно на 50%.

В столичном наземном транспорте появились наклейки на креслах, которые помогут пассажирам соблюдать дистанцию. Всего планируется разместить 40 тысяч стикеров в красном цвете с просьбой не занимать место.

Усилены меры безопасности для водителей: в автобусах, троллейбусах и электробусах переднюю площадку огородили сигнальной лентой. С марта водители не продают билеты. Пассажирам рекомендуют заранее пополнять карту "Тройка", пользоваться банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей.

В метро более двух тысяч сотрудников ежедневно убирают и дезинфицируют пассажирскую зону. Днем раз в 1,5–2 часа обрабатывают поверхности, с которыми чаще всего взаимодействуют пассажиры. Постоянно дезинфицируются составы, в том числе с помощью ультрафиолета.