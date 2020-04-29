Станцию Баковка на МЦД-1 оснастят дополнительным подземным переходом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство дополнительного подземного перехода на станции Баковка МЦД-1 планируют завершить в 2020 году. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На станции Баковка продолжается реконструкция инфраструктуры. В этом году здесь откроют еще один подземный переход, который расположится ближе к жилым кварталам", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что переход будет оснащен кассами, турникетами и четырьмя эскалаторами. Для маломобильных пассажиров установят лифт.

Подземный переход позволит выйти к улице Привокзальной и Вокзальному тупику. На станции уже завершены работы по созданию обновленной платформы в сторону Москвы и приведена в порядок платформа в область.

На данный момент в Москве функционируют два маршрута Московских центральных диаметров. На них открыты 58 станций, 19 из которых интегрированы в систему столичного метрополитена и Московского центрального кольца.

Ранее стало известно, что по 30 апреля временно отменено движение дневных поездов между станциями Курская и Дмитровская на МЦД-2. В ЦППК объяснили данную меру необходимостью работ по развитию путевой инфраструктуры.

