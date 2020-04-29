Станцию Баковка на МЦД-1 оснастят дополнительным подземным переходом

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство дополнительного подземного перехода на станции Баковка МЦД-1 планируют завершить в 2020 году. Об этом заявили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"На станции Баковка продолжается реконструкция инфраструктуры. В этом году здесь откроют еще один подземный переход, который расположится ближе к жилым кварталам", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что переход будет оснащен кассами, турникетами и четырьмя эскалаторами. Для маломобильных пассажиров установят лифт.
Подземный переход позволит выйти к улице Привокзальной и Вокзальному тупику. На станции уже завершены работы по созданию обновленной платформы в сторону Москвы и приведена в порядок платформа в область.
На данный момент в Москве функционируют два маршрута Московских центральных диаметров. На них открыты 58 станций, 19 из которых интегрированы в систему столичного метрополитена и Московского центрального кольца.
Ранее стало известно, что по 30 апреля временно отменено движение дневных поездов между станциями Курская и Дмитровская на МЦД-2. В ЦППК объяснили данную меру необходимостью работ по развитию путевой инфраструктуры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: