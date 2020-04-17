График движения аэроэкспрессов во Внуково и Шереметьево изменится из-за ремонта путей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Компания "Аэроэкспресс" изменила расписание движения поездов в аэропорты Внуково и Шереметьево. Об этом сообщили в официальном аккаунте предприятия в Twitter.
Уважаемые пассажиры, на Внуковском и Шереметьевском направлении произойдут изменения в графике движения «Аэроэкспресс».— Аэроэкспресс (@aeroexpress) April 17, 2020
Будьте внимательны и планируйте маршрут заранее! pic.twitter.com/lehP1yVFgF
В частности, отправление некоторых поездов в Шереметьево с Белорусского вокзала и Одинцово будут отменены или изменены с 16 по 30 апреля.
Кроме того, прекратится выполнение нескольких рейсов с Киевского вокзала во Внуково и обратно в ночь с 20 на 21 и с 21 на 22 апреля. Время отправления некоторых поездов будет изменено в этот период, а также с 24 по 26 апреля.
Корректировка графика произведена в связи с плановым проведением ремонтных работ на железнодорожных путях, по которым курсируют поезда "Аэроэкспресса".
Ранее компания продлила срок действия приобретенных абонементов до конца года. Условием продления было наличие неиспользованных поездок по состоянию на 31 марта.
Кроме того, в связи с сокращением пассажиропотока поезда "Аэроэкспресса" с 1 апреля ходят раз в час.
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