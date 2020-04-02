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Москва 24

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Общество

11:06

"Аэроэкспресс" до конца года продлил срок действия купленных абонементов

город общество транспорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Компания "Аэроэкспресс" продлила срок действия приобретенных абонементов до конца года. Это распространяется на те карточки, на которых по состоянию на 31 марта остались неиспользованные поездки, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"До 31 декабря 2020 года продлен срок действия порядка 1 тысячи 300 абонементов, а также около 25 тысяч электронных билетов, приобретенных в период с 1 февраля", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что все пассажиры, которые заранее купили электронные билеты, но не успели ими воспользоваться из-за отмены поездки, смогут воспользоваться ими в любой день до конца года.

Кроме того, в компании будут возвращать стоимость билетов тем пассажирам, которые решат вовсе отменить поездку.

Ранее стало известно, что аэроэкспрессы будут ходить раз в час из-за сокращения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса. Известно, что перевозчик изменил график движения поездов с 1 апреля.

Аэроэкспрессы будут ходить раз в час из-за сокращения пассажиропотока

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