С 1 по 3 апреля электрички будут следовать по графику рабочего дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электропоезда в Московском регионе с 1 по 3 апреля будут следовать в соответствии с графиком рабочего дня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ЦППК.

"С 1 по 3 апреля всех направлениях действует расписание рабочего дня – обычное расписание, которое установлено на эти дни", – указала компания перевозчик.

В ЦППК призвали пассажиров обратить внимание на определенные ограничения. Так, сохраняется дневной перерыв из-за путевых работ на МЦД-2. Поезда проследует по укороченным маршрутам.

Кроме того, во временной промежуток с 9:40 до 13:30 не будет движения поездов от станции "Рижская" до станции "Курская". Аналогичный перерыв вводится при следовании от станции "Курская" до "Каланчевской".

Во вторник, 31 марта, стало известно, что "Аэроэкспресс" изменит график движения своих поездов с 1 апреля из-за сокращения пассажиропотока в столичных аэропортах. Поезда будут следовать раз в час.

