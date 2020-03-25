На МЦД-1 запустили электричку новой модификации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Поезд новой модификации ЭП2Д был выпущен на маршрут Московского центрального диаметра "Белорусско-Савеловский". Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

"На маршрут вышел первый поезд ЭП2Д с 120 USB-розетками. Состав курсирует по маршруту МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", – указано в сообщении компании-перевозчика.

Состав был куплен у Демиховского машиностроительного завода по итогам открытого конкурса. Под пассажирскими сидениями в вагонах установлены USB-розетки для телефонов.

В ЦППК подчеркнули, что в дальнейшем все поезда ЭП2Д будут оснащены разъемами. Это требование укажут в технической закупочной документации.

Ранее сообщалось, что в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 поезда МЦД круглосуточно дезинфицируют. Обработку производят в депо "Аэроэкспресс" и "Нахабино".

