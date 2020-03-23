В московском транспорте начали отключать кнопки открытия дверей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный транспорт начал отключать кнопки автоматического открытия дверей из-за коронавируса, заявил замгендиректора "Мосгортранса" Максим Коновалов.

Замруководителя комплекса информирования о МЦД Тимур Соцкий уточнил, что в электропоездах "Иволга" эта функция тоже отключена – так же, как и на другом составе, который курсирует по диаметрам.

Замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова отметила, что технология отключения этой кнопки в поезде "Москва" достаточно сложная. Но работа над этим продолжается.

Коновалов также рассказал, что предприятие создало бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта и наняло специалистов для измерения температуры приезжающим на автовокзалы. В подземке приступили к промывке тоннелей дезинфицирующим средством с помощью специальных машин.

Поезда МЦД дезинфицируют круглосуточно. Станции МЦД дезинфицируют три раза в день. ЦОДД тоже вводит дополнительные санитарно-профилактические мероприятия.

Пассажиров просят реже пользоваться наличными и оплачивать проезд бесконтактными способами в кассах и автоматах на станции отправления, а также в мобильном приложении.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

В столице действует режим повышенной готовности. В частности, запрещены мероприятия, число участников на которых может превысить 50 человек. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.