Банный веник и 3 кг сушеной воблы забыли пассажиры МЦД с момента запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С момента запуска Московских центральных диаметров пассажиры забыли на станциях и в поездах более 330 вещей. Среди необычных находок были банный веник, букет тюльпанов и 3 килограмма сушеной воблы, сообщили Москве 24 в пресс-службе департамента транспорта.

"Ежедневно на станциях и в поездах МЦД находят бесхозные вещи и предметы. Всего с момента запуска МЦД пассажирами было забыто более 330 вещей. Чаще всего оставляют сумки и пакеты. Из необычных предметов – банный веник, букет тюльпанов и три килограмма сушеной воблы", – сообщили в пресс-службе Дептранса.

В ведомстве отмечают, что при обнаружении бесхозных вещей и предметов пассажирам необходимо обращаться к сотрудникам полиции, работникам станции или локомотивной бригаде электропоезда. Они примут необходимые меры безопасности и вызовут на место сотрудников транспортной полиции

В некоторых случаях владельцев утерянных вещей удается установить сразу. Например, пропавший на МЦД-2 "Курско-Рижский" рюкзак вместе с ноутбуком и документами удалось вернуть владельцу спустя час после инцидента. Пассажир заметил пропажу на станции Дмитровская и обратился за помощью к сотрудникам МЦД, дежурившим на станции.

По вопросу розыска забытых вещей необходимо обращаться в дежурную часть транспортной полиции с информацией о дате, времени поездки, направлении, номере поезда и вагона по телефонам 8 (499) 264-68-34, 8 (499) 269-71-56.