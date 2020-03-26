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Общество

26 марта, 19:13

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Эксперты объяснили, как вернуть деньги за билеты из-за отмены авиасообщения

Как вернуть деньги за билеты из-за отмены авиасообщения
общество безопасность

С 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавирусной инфекции. Разбираемся, возможно ли вернуть деньги за билеты с вылетом в ближайшие дни.

Авиасообщение прекращается, но не полностью

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Кабинет министров поручил Росавиации прекратить авиасообщение с другими государствами с 00:00 27 марта. Исключение составят только те рейсы, которыми россиян вывозят на родину из-за границы. Также допускаются полеты, осуществляемые "по отдельным решениям правительства РФ".

Что касается перелетов внутри страны, то на текущий момент известно только об одном изменении. Кубанские власти приняли решение о прекращении авиасообщения с 27 марта до 5 апреля между Сочи и Краснодаром. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также поручил проработать вопрос о сокращении межмуниципальных пассажирских перевозок.

Возврат людей из-за рубежа

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Для вывоза граждан из-за рубежа МИД РФ не позднее 27 марта должен направить список россиян (он был сформирован днем ранее), которые планируют вернуться в страну, в Минздрав, Минтранс, Роспотребнадзор, МВД и "Аэрофлот". При этом до 30 марта внешнеполитическое ведомство обязали предоставить вообще всю имеющуюся информацию о россиянах, желающих вернуться на родину, для организации их вывоза.

"Минтрансу, МИД России при участии Минобороны, Управления делами президента сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением воздушных судов Минобороны, ПАО "Аэрофлот", ФГБУ "СЛО "Россия" и иных авиакомпаний", – сказано в списке поручений по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 26 марта, количество зараженных COVID-19 в мире превышает 416 тысяч человек, умерло более 18,5 тысячи. В России за минувшие сутки число заболевших возросло до 840 человек.

Кроме того, российским гражданам, которые находятся на территории других государств, МИД будет оказывать содействие до момента их возвращения на родину.

Можно ли вернуть деньги за авиабилет?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Председатель Общероссийского объединения пассажиров и член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов рассказал Москве 24, что деньги за билеты с вылетом за границу после 27 марта в сложившейся ситуации вернуть можно в полном объеме.

"Авиабилет в случае отмены рейса пассажиры могут вернуть именно в то место, где его приобрели. Нужно это понимать, потому что билеты некоторых авиакомпаний приобретаются на сторонних ресурсах – на сайтах бронирования. Тогда пассажиры должны обращаться на сайты и требовать возврата средств", – объяснил Зотов.

Средства в полном размере должны быть возвращены, поскольку это одно из условий отмены рейса. Возврат не зависит от категории билетов – возвратные и невозвратные... Так написано в пункте 2 статьи 108 Воздушного кодекса РФ.
Илья Зотов
председатель Общероссийского объединения пассажиров

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с Москвой 24 также подчеркнул, что по вопросу возврата билета туристу следует обращаться туда, где он его приобретал.

"Если он купил билет у турфирмы, обращается к ней, пишет заявление, в котором просит вернуть все в полном объеме. Есть указания и правительства, и структур, которые регламентируют деятельность Ростуризма, чтобы возврат был именно в полном объеме", – подчеркнул Трунов.

Если деньги не возвращают, это дает уже цепную реакцию. Возрастает ответственность: последуют штрафы, возмещение вреда. Если компания не возвращает сразу, то она будет возвращать раза в три больше.
Игорь Трунов
президент Союза адвокатов России

По словам эксперта, система возврата сейчас работает хорошо, однако в случае неисполнения обязательства гражданам следует обратиться в суд, полагает Трунов.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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