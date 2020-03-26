Эксперты объяснили, как вернуть деньги за билеты из-за отмены авиасообщения

С 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавирусной инфекции. Разбираемся, возможно ли вернуть деньги за билеты с вылетом в ближайшие дни.
Авиасообщение прекращается, но не полностью
Кабинет министров поручил Росавиации прекратить авиасообщение с другими государствами с 00:00 27 марта. Исключение составят только те рейсы, которыми россиян вывозят на родину из-за границы. Также допускаются полеты, осуществляемые "по отдельным решениям правительства РФ".
Что касается перелетов внутри страны, то на текущий момент известно только об одном изменении. Кубанские власти приняли решение о прекращении авиасообщения с 27 марта до 5 апреля между Сочи и Краснодаром. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также поручил проработать вопрос о сокращении межмуниципальных пассажирских перевозок.
Возврат людей из-за рубежа
Для вывоза граждан из-за рубежа МИД РФ не позднее 27 марта должен направить список россиян (он был сформирован днем ранее), которые планируют вернуться в страну, в Минздрав, Минтранс, Роспотребнадзор, МВД и "Аэрофлот". При этом до 30 марта внешнеполитическое ведомство обязали предоставить вообще всю имеющуюся информацию о россиянах, желающих вернуться на родину, для организации их вывоза.
"Минтрансу, МИД России при участии Минобороны, Управления делами президента сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением воздушных судов Минобороны, ПАО "Аэрофлот", ФГБУ "СЛО "Россия" и иных авиакомпаний", – сказано в списке поручений по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Кроме того, российским гражданам, которые находятся на территории других государств, МИД будет оказывать содействие до момента их возвращения на родину.
Можно ли вернуть деньги за авиабилет?
Председатель Общероссийского объединения пассажиров и член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов рассказал Москве 24, что деньги за билеты с вылетом за границу после 27 марта в сложившейся ситуации вернуть можно в полном объеме.
"Авиабилет в случае отмены рейса пассажиры могут вернуть именно в то место, где его приобрели. Нужно это понимать, потому что билеты некоторых авиакомпаний приобретаются на сторонних ресурсах – на сайтах бронирования. Тогда пассажиры должны обращаться на сайты и требовать возврата средств", – объяснил Зотов.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с Москвой 24 также подчеркнул, что по вопросу возврата билета туристу следует обращаться туда, где он его приобретал.
"Если он купил билет у турфирмы, обращается к ней, пишет заявление, в котором просит вернуть все в полном объеме. Есть указания и правительства, и структур, которые регламентируют деятельность Ростуризма, чтобы возврат был именно в полном объеме", – подчеркнул Трунов.
По словам эксперта, система возврата сейчас работает хорошо, однако в случае неисполнения обязательства гражданам следует обратиться в суд, полагает Трунов.
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