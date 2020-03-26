Эксперты объяснили, как вернуть деньги за билеты из-за отмены авиасообщения

С 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавирусной инфекции. Разбираемся, возможно ли вернуть деньги за билеты с вылетом в ближайшие дни.



Авиасообщение прекращается, но не полностью

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Кабинет министров поручил Росавиации прекратить авиасообщение с другими государствами с 00:00 27 марта. Исключение составят только те рейсы, которыми россиян вывозят на родину из-за границы. Также допускаются полеты, осуществляемые "по отдельным решениям правительства РФ".

Что касается перелетов внутри страны, то на текущий момент известно только об одном изменении. Кубанские власти приняли решение о прекращении авиасообщения с 27 марта до 5 апреля между Сочи и Краснодаром. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также поручил проработать вопрос о сокращении межмуниципальных пассажирских перевозок.



Возврат людей из-за рубежа

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Для вывоза граждан из-за рубежа МИД РФ не позднее 27 марта должен направить список россиян (он был сформирован днем ранее), которые планируют вернуться в страну, в Минздрав, Минтранс, Роспотребнадзор, МВД и "Аэрофлот". При этом до 30 марта внешнеполитическое ведомство обязали предоставить вообще всю имеющуюся информацию о россиянах, желающих вернуться на родину, для организации их вывоза.

"Минтрансу, МИД России при участии Минобороны, Управления делами президента сформировать план вывоза граждан из зарубежных государств с привлечением воздушных судов Минобороны, ПАО "Аэрофлот", ФГБУ "СЛО "Россия" и иных авиакомпаний", – сказано в списке поручений по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 26 марта, количество зараженных COVID-19 в мире превышает 416 тысяч человек, умерло более 18,5 тысячи . В России за минувшие сутки число заболевших возросло до 840 человек .



Кроме того, российским гражданам, которые находятся на территории других государств, МИД будет оказывать содействие до момента их возвращения на родину.

Можно ли вернуть деньги за авиабилет?

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Председатель Общероссийского объединения пассажиров и член Общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов рассказал Москве 24, что деньги за билеты с вылетом за границу после 27 марта в сложившейся ситуации вернуть можно в полном объеме.

"Авиабилет в случае отмены рейса пассажиры могут вернуть именно в то место, где его приобрели. Нужно это понимать, потому что билеты некоторых авиакомпаний приобретаются на сторонних ресурсах – на сайтах бронирования. Тогда пассажиры должны обращаться на сайты и требовать возврата средств", – объяснил Зотов.





Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров Средства в полном размере должны быть возвращены, поскольку это одно из условий отмены рейса. Возврат не зависит от категории билетов – возвратные и невозвратные... Так написано в пункте 2 статьи 108 Воздушного кодекса РФ.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с Москвой 24 также подчеркнул, что по вопросу возврата билета туристу следует обращаться туда, где он его приобретал.

"Если он купил билет у турфирмы, обращается к ней, пишет заявление, в котором просит вернуть все в полном объеме. Есть указания и правительства, и структур, которые регламентируют деятельность Ростуризма, чтобы возврат был именно в полном объеме", – подчеркнул Трунов.





Игорь Трунов президент Союза адвокатов России Если деньги не возвращают, это дает уже цепную реакцию. Возрастает ответственность: последуют штрафы, возмещение вреда. Если компания не возвращает сразу, то она будет возвращать раза в три больше.

По словам эксперта, система возврата сейчас работает хорошо, однако в случае неисполнения обязательства гражданам следует обратиться в суд, полагает Трунов.



Соболева Илона, Ефимова Мария