МВД приостановит личный прием граждан из-за коронавируса

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Министерство внутренних дел РФ (МВД) с 27 марта временно приостанавливает личный прием граждан из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, министерство внутренних дел РФ и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе министерства попросили граждан отправлять свои заявления на бумажном носителе через операторов почтовой связи, посредством сервиса "Прием обращений граждан и организаций" или оставлять в почтовом ящике органа внутренних дел.

Ранее сообщалось, что ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами при предоставлении госуслуг и рассмотрении административных дел из-за коронавируса.

Также временно отменяются санкции за нарушение сроков регистрации автомобилей. Выдача свидетельств о соответствии автомобиля с внесенными в его конструкцию изменениями и свидетельств по допуску транспортного средства к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону.

Помимо этого, автоинспекция сократит количество одновременно сдающих экзамены на водительские права. График проведения мероприятий будет скорректирован. Как долго будут действовать новые правила, не уточняется.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, в том числе и в Москве, закрыты образовательные учреждения, учеба теперь проходит в дистанционном режиме, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных составляет 840 человек. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

