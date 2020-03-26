Власти РФ допустили въезд на территорию страны отдельных категорий иностранцев

Фото: ТАСС/Андрей Васильев
Правительством России было принято решение о неприменении временных ограничений въезда в страну для отдельных категорий иностранных граждан. Данный документ разместили на сайте российского правительства.
Стало известно, что ограничения не затронут должностные лица постоянного комитета Союзного государства и членов их семей, железнодорожного персонала, водителей грузовых автомобилей, сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи, лиц, имеющих обыкновенные частные визы, выданные в особых случаях по решению МИД России.
Кроме того, ограничения не коснутся членов семей, близких родственников, опекунов и попечителей граждан РФ, а также отдельных категорий граждан государств, с которыми у РФ и действуют международные договоры о безвизовых поездках.
В соответствии с документом, МВД России, его территориальным органам нужно на время остановить прием документов, выдачу и оформление приглашений на въезд в РФ иностранцам, а также лицам без гражданства.
В настоящий момент усилен санитарно-карантинный контроль на границе. Помимо того, принято решение об ограничении авиа- и железнодорожного сообщения с Китаем и другими странами с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Меры принимаются в целях профилактики коронавирусной инфекции. Кроме того, приостановлен въезд для иностранцев.
Согласно информации ВОЗ, в мире заразились коронавирусом свыше 414 тысяч человек, более 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных составляет 840 человек.
Так, в ряде регионов, в том числе и в Москве, временно закрылись образовательные учреждения. При этом запрещены массовые мероприятия.
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