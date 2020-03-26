Минздрав рекомендовал врачам регулярно обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минздраве РФ рекомендовали врачам вместо очного приема регулярно обзванивать по телефону пациентов с хроническими заболеваниями, сообщает Агентство "Москва".

Такие меры связаны с необходимостью создания условий для самоизоляции. При обострении состояния таким пациентам рекомендуется вызывать врача на дом или скорую помощь.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко не исключил, что заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, может протекать тяжелее у людей, употребляющих алкоголь и курящих сигареты.

Также в Минздраве заявили, что ибупрофен можно назначать пациентам с коронавирусной инфекцией. По информации на официальном сайте ведомства, принимать данный препарат можно наравне с парацетамолом.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных составляет 840 человек.

