Вестибюли 20 станций Мосметро будут закрыты из-за низкой загрузки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В метрополитене Москвы с 14 апреля временно закрывают вестибюли 20 станций, которые в настоящее время менее востребованы среди пассажиров. Сами станции продолжат работать, сообщили в пресс-службе Московского транспорта.

Отмечается, что возле станций метро, которых коснулись временные закрытия вестибюлей, нет большого количества социально-значимых объектов. Также на этих станциях наличествует не менее двух вестибюлей.

Известно, что в список попали те входы вестибюлей, которыми пользуются менее 15 человек в час. Для сравнения, раньше за сутки через отдельные вестибюли "Черкизовской" проходило свыше 1300 пассажиров, сейчас же – менее 200.

Так, изменения с 5:30 вторника вводятся для функционирования следующих вестибюлей станций:



"Черкизово" (Сокольническая линия) – выходы 2 и 3

Площадь Гагарина (МЦК) – выход 2

"Косино" (Некрасовская линия) – выход 7

"Спартак" (Таганско-Краснопресненская линия) – выход 1

"Пионерская" (Филевская линия) – выход 1

"Румянцево" (Сокольническая линия) – выход 1

"Выставочная" (Филевская линия) – выход 4

"Озерная" (Солнцевская линия) – выход 1

"ЦСКА" (Большая кольцевая линия) – выход 1

"Боровское шоссе" (Солнцевская линия) – выход 1

"Кунцевская" (Филевская линия) – выход 1

Пятницкое шоссе (Арбатско-Покровская линия) – выход 1

"Говорово" (Солнцевская линия) – выходы 1 и 2

"Алма-Атинская" (Замоскворецкая линия) – выход 1

"Мичуринский проспект" (Солнцевская линия) – выход 2

"Международная" (Филевская линия) – выход 6

Савеловская (Большая кольцевая линия) – выходы 6 и 7

"Рассказовка" (Солнцевская линия) – выходы 4 и 5

Филевский парк (Филевская линия) – выход 1

Багратионовская (Филевская линия) – выход 1

Уточняется, что вход на перечисленные станции столичной подземки и выход из них можно будет производить через вестибюли, расположенные в непосредственной близости к закрытым.

"Движение поездов в метро продолжается по графику рабочего дня несмотря на более чем 80% снижение пасспотока – это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию. При этом закрытие отдельных вестибюлей – временное явление", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее был составлен топ-5 станций МЦД с наибольшим снижением пассажиропотока. Об этом информировала пресс-служба департамента транспорта столицы.