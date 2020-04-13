Вестибюли 20 станций Мосметро будут закрыты из-за низкой загрузки

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В метрополитене Москвы с 14 апреля временно закрывают вестибюли 20 станций, которые в настоящее время менее востребованы среди пассажиров. Сами станции продолжат работать, сообщили в пресс-службе Московского транспорта.
Отмечается, что возле станций метро, которых коснулись временные закрытия вестибюлей, нет большого количества социально-значимых объектов. Также на этих станциях наличествует не менее двух вестибюлей.
Известно, что в список попали те входы вестибюлей, которыми пользуются менее 15 человек в час. Для сравнения, раньше за сутки через отдельные вестибюли "Черкизовской" проходило свыше 1300 пассажиров, сейчас же – менее 200.
Так, изменения с 5:30 вторника вводятся для функционирования следующих вестибюлей станций:
"Движение поездов в метро продолжается по графику рабочего дня несмотря на более чем 80% снижение пасспотока – это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию. При этом закрытие отдельных вестибюлей – временное явление", – резюмировали в пресс-службе.
Ранее был составлен топ-5 станций МЦД с наибольшим снижением пассажиропотока. Об этом информировала пресс-служба департамента транспорта столицы.
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