Движение дневных поездов на центральном участке МЦД-2 будет отменено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение дневных поездов между станциями Курская и Дмитровская на втором маршруте Московских центральных диаметров будет отменено с 20 по 30 апреля. Об этом проинформировала пресс-служба АО "Центральная ППК".

Отмечается, что новые ограничения распространятся на будние дни.

"На центральном участке МЦД-2 продолжаются работы по развитию путевой инфраструктуры. <...> Электропоезда будут следовать по укороченным маршрутам", – сообщили в компании.

Там объяснили, что проведение работ необходимо для реализации проекта МЦД. В частности, для МЦД-2 "Курско-Рижский" и МЦД-4 "Киевско-Горьковский".

Ранее стало известно, что электропоезда между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 не будут курсировать в дневное время по выходным. В ЦППК призвали горожан учитывать эту информацию при планировании поездки.