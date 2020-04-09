Павильон МЦД запустит дистанционные онлайн-экскурсии

12:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Информационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) запустит удаленные экскурсии и онлайн-лекции о столичном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городского Дептранса.
"Павильон МЦД временно закрыт в связи с режимом самоизоляции, но стать его посетителем, увидеть полномасштабный макет современного поезда "Иволга", заглянуть в кабину машиниста и "посмотреть" на диаметры с высоты птичьего полета можно не выходя из дома", – заявили в ведомстве.
Консультанты проекта не только расскажут об уже существующих магистралях, но и представят планы развития МЦД, а также уникальность современного наземного метро в системе столичного общественного транспорта.
Первая онлайн-экскурсия запланирована на 15:00 в пятницу, 10 апреля, в прямом эфире официального Instagram-аккаунта МЦД. Кроме того, 9 апреля в 18:00 состоится лекция о работе столичного метрополитена в период Великой Отечественной войны. Ее проведет фотограф и историк метро Александр Попов.
В Дептрансе напомнили о режиме самоизоляции, который действует в Москве и Московской области, а также призвали пассажиров соблюдать правила социального дистанцирования. Согласно им, люди должны располагаться не ближе 1,5 метров друг от друга. В общественном транспорте уже используются соответствующие метки.
Ранее сообщалось, что за сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса. В Москве за аналогичный период выявлено 857 больных.
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