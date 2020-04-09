На станциях МЦК и МЦД появятся бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук

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На станциях Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров будут установлены бесконтактные диспенсеры. Об этом рассказали представители Московской железной дороги.

"На станциях МЦК и МЦД проводятся комплексные мероприятия по предупреждению распространения инфекции. Специальными средствами обрабатываются все помещения", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в течение дня работники проводят влажную уборку полов, стен, дверей и касс на станциях, платформах.

В компании уточнили, что 31 марта прошла дезинфекционная обработка систем вентиляции. Бесконтактные диспенсеры планируется установить в апреле.

Ранее стало известно, что для дезинфекции вагонов метро используют горячий воздух.

Кроме того, генератор холодного пара задействовали для обработки поездов МЦД.

