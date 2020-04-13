Движение дневных поездов между станциями Курская и Дмитровская на МЦД-2 ограничат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Электропоезда между станциями Курская и Дмитровская на втором маршруте Московских центральных диаметров не будут курсировать в выходные в дневное время. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородно-пассажирской компании.
"На центральном участке МЦД-2 продолжаются работы по развитию путевой инфраструктуры. В связи с этим 11-12, 18-19, 25-26 апреля с 9:40 до 13:30 нет движения на данном участке, электропоезда будут следовать по укороченным маршрутам", – заявили в компании-перевозчике.
В ЦППК призвали горожан учитывать эту информацию при планировании поездки, а также напомнили о важности соблюдения режима самоизоляции.
Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области значительно уменьшилось число поездок на МЦД. В столичном департаменте транспорта заявили, что количество пассажиров на станциях "Лобня", "Курская", "Подольск", "Дмитровская" и "Царицыно" снизилось до 67 процентов.
Ранее сообщалось, что в столице и области будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса COVID-19. Системы будет заявительной, то есть получить разрешение необходимо до совершения поездки, причем власти смогут проверить достоверность предоставленной информации.
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