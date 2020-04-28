В павильоне МЦД разработают онлайн-программу после окончания режима самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Свыше 10 тысяч человек поучаствовало в онлайн-активностях павильона Московских центральных диаметров, проводимых в социальной сети Instagram. Статистика приведена с момента введения режима самоизоляции в столице и области, заявили представители департамента транспорта Москвы.

"За последние три недели на официальной странице диаметров в Instagram прошли шесть лекций с экспертами, онлайн-экскурсия по павильону и розыгрыш книг. Их посмотрело более 10 тысяч пользователей", – уточнили в Дептрансе.

Отмечается, что подписчикам сообщества МЦД понравился подобный формат и принято решение разработать специальную программу онлайн-мероприятий, доступную и после снятия ограничений в городе.

Так, с новой программой горожане смогут слушать лекции, участвовать в мастер-классах в удаленном режиме.

До этого специалисты рассказали слушателям о работе метро в годы Великой Отечественной войны, архитектуре Киевского вокзала, нейрохакинге, истории разработки поездов "Иволга". Кроме того, все желающие могли научиться играть в шахматы.

Ранее стало известно, что в Москве составлено более 27 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции.

Кроме того, в апреле был составлен топ-5 станций МЦД с наибольшим снижением пассажиропотока.