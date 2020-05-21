За полгода пассажиры МЦД совершили более 63 млн поездок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За полгода существования Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры совершили более 63 миллионов поездок. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сегодня, 21 мая, исполнилось полгода с запуска транспортного мегапроекта Московские центральные диаметры. За это время пассажиры МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" совершили более 63 миллионов поездок: по первому диаметру – более 30 миллионов, а по второму – свыше 33 миллионов", – сказал Ликсутов.

По его словам, благодаря первым двум диаметрам улучшилось транспортное обслуживание более 45 столичных районов, а также Нахабина, Красногорска, Лобни, Подольска и других населенных пунктов.

"Со дня запуска и до введения режима самоизоляции количество пассажиров МЦД ежедневно росло. Рекорд был зафиксирован 6 марта – более 568 тысяч поездок. Это на 15% больше, чем в прошлом году до запуска проекта", – отметил Ликсутов.

Он подчеркнул, что только за полгода работы диаметров пассажиры сэкономили порядка 620 миллионов рублей. В их первые месяцы работы значительно снизилась нагрузка на метро, стали свободнее дороги в Москве и области.

Ликсутов напомнил, что после запуска МЦД для пассажиров были открыты три новые станции на МЦД-2 – Волоколамская, Пенягино и Остафьево, а также была реконструирована станция Опалиха. До конца текущего года власти планируют открыть на МЦД-1 станции Славянский бульвар, Щукинская, Печатники и Курьяново на МЦД-2.

Движение по Московским центральным диаметрам открыли в конце ноября 2019 года. Согласно проекту, до 2025 года в Москве появятся пять маршрутов МЦД.

