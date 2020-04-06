Станция Опалиха МЦД-2 открылась для пассажиров после реконструкции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станция Опалиха МЦД-2 возобновила свою работу. Ранее ее закрывали на реконструкцию, заявили Агентству "Москва" представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Она расположена в одноименном микрорайоне Красногорска Московской области. Фактически станция стала новым пригородным вокзалом в Подмосковье", – говорится в сообщении департамента.

Работы на станции начались в прошлом году. В ходе реконструкции платформы удалось построить новую, отвечающую современным стандартам комфорта и безопасности инфраструктуру. Так, для пассажиров сделали навес на всю длину, который защитит от снега и дождя.

Кроме того, стал доступен надземный пассажирский вестибюль с переходом.

Благодаря открытию пригородного вокзала был решен вопрос с переходом через пути. Железная дорога разделяет микрорайон на две части. В связи с чем до этого люди переходили ее по наземному переходу прямо по путям.

В конце января на МЦД-2 открыли новую станцию Остафьево.