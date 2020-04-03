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14:26

Поезда на центральном участке МЦД-2 не будут курсировать днем по выходным

город транспорт МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В апреле изменится расписание поездов на центральном участке МЦД-2, сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".

В апреле по субботам и воскресеньям в дневные часы не будут курсировать поезда от станции Рижская до станции Курская и от станции Курская до станции Каланчевская.

"Со станции Каланчевская поезда проследуют только в сторону Рижской, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на центральном участке МЦД-2 продолжаются работы по развитию путевой инфраструктуры. В связи с проведением работ там не будет движения 4–5, 11–12, 18–19, 25–26 апреля с 9:40 до 13:30.

Ранее стало известно, что "Аэроэкспресс" изменил график движения своих поездов с 1 апреля из-за сокращения пассажиропотока в столичных аэропортах. Поезда на всех направлениях теперь ходят раз в час. Таким образом, аэроэкспрессы в сторону Шереметьево с Белорусского вокзала отправляются каждый час в 05 минут начиная с 6:05 до 23:05 включительно. Обратно на вокзал – в 15 минут, то есть с 5:15 до 23:15.

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