Более 160 вагонов поездов "Иволга" ежедневно дезинфицируют на МЦД

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Более 160 вагонов поездов "Иволга" ежедневно дезинфицируют на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве рассказали, что обработка поездов и инфраструктуры МЦД проводится три раза в день. Для дезинфекции используются специальные рекомендованные Роспотребнадзором антибактериальные средства, безопасные для здоровья человека.

В департаменте транспорта также подчеркнули, что падение пассажиропотока в общественном транспорте никак не сказалось на санитарной обработке составов, добавив, что регулярность не уменьшается.

Ранее сообщалось, что в Мосгортрансе создали бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта. Всего создано 85 рабочих бригад – это порядка 200 человек.

На дезинфекцию подвижного состава Мосгортранс тратит около 4 тонн антисептиков. Температуру водителей измеряют при выходе в рейс и по окончании работы.

С 19 марта Московский метрополитен приступил к промывке тоннелей дезинфицирующим средством с помощью специальных машин. Более двух тысяч сотрудников ежедневно проводят уборку и дезинфекцию в вестибюлях и на платформах всех станций. Поверхности всей пассажирской инфраструктуры промываются раз в один-два часа.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

