Автобусные маршруты изменятся у станции МЦД Щербинка

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Автобусы у станции МЦД Щербинка изменят свой маршрут. Об этом информирует пресс-служба Мосгортранса.

Сообщается, что новое расписание начнет действовать с 4 апреля нынешнего года.

"Автобусы номер 898, 898к между МЦД "Щербинка" и "Фабрикой имени 1 Мая" (номер 898к – улица Барышевская Роща) вместо улицы Староникольская, Остафьевского шоссе и улицы Троицкая будут ходить в обоих направлениях через Проектируемый проезд номер 974 и Рязанское шоссе", – уточняет пресс-служба.

С 30 марта изменилось расписание движения пригородных поездов и составов на МЦД. Сообщалось, что изменения будут действовать до 3 апреля 2020 года.

Также стало известно, что таксистов из-за спада спроса на фоне распространения коронавируса пригласили на работу в Мосгортранс. Желающие устроиться на работу в транспортную компанию могут обратиться по телефонному номеру.