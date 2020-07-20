Четыре станции Сокольнической линии метро возобновили работу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро возобновили работу.

Они были закрыты с 17 июля из-за ведения особого графика, сообщает пресс-служба Московского метрополитена в Twitter.

Там напомнили, что до 20 августа в выходные дни и некоторые понедельники станции будут полностью закрыты.

В другие дни они будут работать до 23:00. Отмечается, что на участке проводят работы по устройству бесстыкового пути.

Из-за изменений режима запустили компенсационные автобусы КМ, которые будут ходить с 5:30 до 2:00 с пятиминутным интервалом.