Компенсационные автобусы запустят в связи с ограничениями на Сокольнической линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 14 июля по 19 августа Мосгортранс запустит компенсационные автобусы от станции "Саларьево" до станции "Коммунарка" Сокольнической линии. Бесплатный компенсационный маршрут вводится из-за изменений в режиме работы четырех станций метро, говорится на сайте перевозчика.

"Время работы и интервалы: по будням – с 23:00 до 2:00 (8 минут); по выходным – с 5:30 до 2:00 (не более 5 минут), по понедельникам и с ппонедельника по среду, 17–19 августа, – с 5:30 до 2:00 (около 1 минуты)", – заявили в Мосгортрансе.

Уточняется, что в полные дни закрытий будут доступны короткие рейсы № 876к – от 3-го микрорайона Московского до метро "Саларьево", а также № 878к – от 1-го микрорайона Московского до метро "Теплый Стан".

Для удобства москвичей и гостей столицы дополнительные автобусы появятся на маршрутах от метро "Коммунарка" до метро "Теплый Стан". По будням это будет № 895к, а по выходным – № 882 и 895к.

"Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" будут работать по особому графику до 20 августа. Как уточнили в Московском метрополитене, режим меняется для проведения работ по устройству на этом участке современного бесстыкового пути.

Четыре новые станции Сокольнической линии метро были открыты летом 2019 года. Они находятся в ТиНАО.