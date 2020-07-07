Четыре станции Сокольнической линии метро вновь открылись для пассажиров

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Четыре станции Сокольнической линии метро вновь возобновили свою работу. Об этом передает пресс-служба Московского метрополитена на своей странице в Twitter.

Отмечается, что речь идет о станциях "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка".

Все станции Сокольнической линии (1) открыты для пассажиров. Приятных поездок! — Московское метро (@MetroOperativno) July 7, 2020

"Все станции Сокольнической линии открыты для пассажиров. Приятных поездок!", – пожелали в пресс-службе.

Станции "Прокшино", "Филатов Луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро были закрыты с 4 по 6 июля. Это оказалось необходимо для введения нового оборотного тупика.

Для пассажиров на время ограничений были организованы бесплатные компенсационные автобусы КМ от станции "Саларьево" до "Коммунарки" с остановками у закрытых станций. При этом от Московского до станции метро "Саларьево" курсировали автобусы № 876к, до "Теплого Стана" – № 878к, до "Рассказовки" – № 881к. Кроме того, было увеличено число автобусов, следующих по маршрутам № 882 и 895к от "Коммунарки" до "Теплого Стана".