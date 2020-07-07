Четыре станции Сокольнической линии метро вновь открылись для пассажиров

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Четыре станции Сокольнической линии метро вновь возобновили свою работу. Об этом передает пресс-служба Московского метрополитена на своей странице в Twitter.
Отмечается, что речь идет о станциях "Прокшино", "Филатов луг", "Ольховая" и "Коммунарка".
Все станции Сокольнической линии (1) открыты для пассажиров. Приятных поездок!— Московское метро (@MetroOperativno) July 7, 2020
"Все станции Сокольнической линии открыты для пассажиров. Приятных поездок!", – пожелали в пресс-службе.
Станции "Прокшино", "Филатов Луг", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии метро были закрыты с 4 по 6 июля. Это оказалось необходимо для введения нового оборотного тупика.
Для пассажиров на время ограничений были организованы бесплатные компенсационные автобусы КМ от станции "Саларьево" до "Коммунарки" с остановками у закрытых станций. При этом от Московского до станции метро "Саларьево" курсировали автобусы № 876к, до "Теплого Стана" – № 878к, до "Рассказовки" – № 881к. Кроме того, было увеличено число автобусов, следующих по маршрутам № 882 и 895к от "Коммунарки" до "Теплого Стана".
Четыре станции Сокольнической линии метро будут закрыты до 7 июля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: