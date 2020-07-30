Движение транспорта на улице Советской Армии перекроют утром 2 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта на улице Советской Армии будут перекрывать утром 2 августа в связи с проведением мероприятия. Об этом заявили в информационном центре транспортного комплекса города.

"Полное перекрытие в связи с ведомственным мероприятием действует 2 августа с 8:00 до 10:00 на улице Советской Армии", – говорится в сообщении.

Помимо того, 2 августа с 00:01 до 10:00 ограничат возможность парковки транспортных средств на этой улице в районе Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее стало известно, что дорожное движение на мосту Лужники ограничили по 10 октября. Ограничения относятся к участку от владения 10Б, строения 1, до владения 24, строения 5, по Лужнецкой набережной.