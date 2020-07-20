Дорожное движение на мосту Лужники ограничили по 10 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На мосту Лужники ограничили дорожное движение в связи с капитальным ремонтом по 10 октября 2020 года. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
"Ограничение движения в связи капитальным ремонтом моста Лужники действует с 13 июля по 10 октября круглосуточно", – сказано в сообщении.
Уточняется, что ограничения относятся к участку от владения 10Б, строения 1, до владения 24, строения 5, по Лужнецкой набережной. Будет введено поэтапное занятие одной полосы в каждом направлении, а также закрытие выделенной полосы общественного транспорта.
Ранее стало известно, что в Москве расширили зону действия парковочных разрешений в 12 районах. Изменения касаются районов Арбат, Басманного, Красносельского, Замоскворечье, Таганского, Южнопортового, Тверского, Хамовники, Якиманка, Пресненского, Даниловского и Донского.
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