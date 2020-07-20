Зону действия парковочных разрешений расширили в 12 районах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Зону действия парковочных разрешений расширили для резидентов 12 районов столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
"Деление на районы в Москве иногда проходит по улицам, и получается так, что одна сторона принадлежит к одному району, а вторая – к другому. По таким улицам к нам обращались жители, и мы там расширяли для резидентов границы парковки, чтобы им было удобней парковаться возле дома", – объяснил специалист.
Изменения касаются районов Арбат, Басманного, Красносельского, Замоскворечье, Таганского, Южнопортового, Тверского, Хамовники, Якиманка, Пресненского, Даниловского и Донского.
По словам Ликсутова, транспортное ведомство столицы регулярно отслеживает ситуации с административным делением районов по улицам. Он отметил, что жители Москвы могут воспользоваться существующими горячими линиями или приложениями, чтобы сообщить о проблеме.
Ранее в Москве упростили порядок получения парковки для инвалидов или их водителей. Людям с ограниченными возможностями и тем, кто их перевозит, с 1 июля не нужно оформлять разрешение для того, чтобы воспользоваться специальными местами.
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