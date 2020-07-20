Зону действия парковочных разрешений расширили в 12 районах Москвы

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Зону действия парковочных разрешений расширили для резидентов 12 районов столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Деление на районы в Москве иногда проходит по улицам, и получается так, что одна сторона принадлежит к одному району, а вторая – к другому. По таким улицам к нам обращались жители, и мы там расширяли для резидентов границы парковки, чтобы им было удобней парковаться возле дома", – объяснил специалист.

Изменения касаются районов Арбат, Басманного, Красносельского, Замоскворечье, Таганского, Южнопортового, Тверского, Хамовники, Якиманка, Пресненского, Даниловского и Донского.

По словам Ликсутова, транспортное ведомство столицы регулярно отслеживает ситуации с административным делением районов по улицам. Он отметил, что жители Москвы могут воспользоваться существующими горячими линиями или приложениями, чтобы сообщить о проблеме.

Ранее в Москве упростили порядок получения парковки для инвалидов или их водителей. Людям с ограниченными возможностями и тем, кто их перевозит, с 1 июля не нужно оформлять разрешение для того, чтобы воспользоваться специальными местами.

