На территории ТПУ "Ховрино" появится перехватывающая парковка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В составе транспортно-пересадочного узла "Ховрино" появится новая перехватывающая парковка, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Парковка площадью 10 тысяч квадратных километров будет расположена в четырехэтажном здании на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда. Пассажиры смогут комфортно пересаживаться с автомобиля на общественный транспорт", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Парковку построят в современном стиле, фасады оформят панелями разных цветов.

Строительство ТПУ "Ховрино" началось в 2017 году после открытия одноименной станции метро. В его состав вошел международный и междугородний автовокзал "Северные Ворота", который уже открыт. Узел примет на себя основной поток пассажиров, следующих наземным общественным транспортом в аэропорт Шереметьево и обратно. Завершить работы планируется в 2020 году.