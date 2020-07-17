На территории ТПУ "Ховрино" появится перехватывающая парковка

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В составе транспортно-пересадочного узла "Ховрино" появится новая перехватывающая парковка, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
"Парковка площадью 10 тысяч квадратных километров будет расположена в четырехэтажном здании на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда. Пассажиры смогут комфортно пересаживаться с автомобиля на общественный транспорт", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Парковку построят в современном стиле, фасады оформят панелями разных цветов.
Строительство ТПУ "Ховрино" началось в 2017 году после открытия одноименной станции метро. В его состав вошел международный и междугородний автовокзал "Северные Ворота", который уже открыт. Узел примет на себя основной поток пассажиров, следующих наземным общественным транспортом в аэропорт Шереметьево и обратно. Завершить работы планируется в 2020 году.
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