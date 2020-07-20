Собянин рассказал о строительстве станции "Электрозаводская" БКЛ метро

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Строительство станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро завершится до конца текущего года, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ.

Мэр отметил, что БКЛ является важнейшей стройкой метро в стране. По его словам, 70 километров линии улучшат транспортную доступность большинства горожан.

"Северо-восточный участок – 14 километров, из которых 6 километров практически уже построено, запущено. "Электрозаводская" станция очень важная – будущий транспортно-пересадочный узел между Арбатско-Покровской линией метро, третьим диаметром МЦД. И очень важная для местных жителей. Станцию, надеюсь, мы до конца года сдадим и в следующем году обеспечим примыкание к Арбатско-Покровской линии одноименной станции", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".

Глава города добавил, что строительство всего северо-восточного участка БКЛ должно завершиться в 2022 году.

Гендиректор компании – подрядчика АО "Мосметрострой" Сергей Жуков доложил мэру, что почти все строительно-монтажные работы на станции "Электрозаводская" выполнены.

"В этом году станцию сдаем несомненно. У нас никаких проблем в этой ситуации нет. Практически основные строительно-монтажные работы выполнены, приступили к архитектурно-отделочным работам и инженерии", – сказал Жуков, добавив, что работы идут согласно графику.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее сообщил, что полное открытие БКЛ позволит существенно разгрузить радиальные линии метро.

Планируется, что Кольцевая линия разгрузится на 20–30 процентов, Арбатско-Покровская – на 15–22 процента, а Филевская – на 21 процент. Кроме того, пассажиропоток снизится на 15–18 процентов на Калужско-Рижской линии, а также на 17 процентов – на Таганско-Краснопресненской линии.

Строительство Большой кольцевой линии стартовало в 2011 году. В 2018-м был открыт первый участок – от "Делового центра" до "Петровского парка".

Общая длина нового кольца составит 70 километров, на нем будет действовать 31 станция. Основные работы на линии должны завершить в 2022 году. С БКЛ можно будет пересесть не только на другие ветки подземки, но и на МЦК, железную дорогу и МЦД.

