Движение по Садовнической улице ограничили по 20 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение по нескольким участкам Садовнической улицы в Замоскворечье ограничено по 20 августа из-за аварийных работ, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Ограничения введены в районе дома 6, строения 2, дома 8, дома 14, а также строения 9, дома 24, строения 6 и дома 26/21, строения 5.

На всех участках ограничено движение по одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет ликвидации парковочного пространства.

До конца осени ограничили движение наземного транспорта по участку Стромынского переулка из-за реконструкции инженерных сетей. Временные ограничения для водителей ввели от дома 5 до улицы Матросской Тишины.

Ранее движение в районе Нарвской улицы ограничили по 15 октября. С 6 июля по 15 октября ограничивается движение до двух полос с сохранением движения по первой-второй полосам в каждом направлении.