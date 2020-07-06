Движение в районе Нарвской улицы ограничили по 15 октября

06 июля, 20:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение в районе улицы Нарвской временно ограничили из-за работ на инженерных сетях. Об этом заявили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
"Ограничения движения в связи с работами на инженерных сетях действуют в районе улицы Нарвской по 15 октября", – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что с 6 июля по 15 октября ограничивается движение до двух полос с сохранением движения по первой-второй полосам в каждом направлении. Это будет осуществлено за счет обустройства временных уширений на пересечении улицы Михалковской, Головинского шоссе и улицы Нарвской.
Кроме того, по 10 октября действует ограничение на движение транспорта по двум полосам с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении за счет обустройства временных уширений на участке Коптевского путепровода в районе дома 8 по улице Нарвской.
Ранее говорилось, что движение на ряде улиц на западе столицы ограничат и перекроют с 20 июля по 28 августа. С 20 июля по 10 августа круглосуточно будет перекрыто движение на участке Проектируемого проезда № 4384 в районе дома 4 по улице Кастанаевской.
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