Движение на ряде улиц на западе столицы ограничат и перекроют с 20 июля по 28 августа

06 июля, 19:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Движение на ряде улиц на западе столицы временно ограничат. Так, перекрывать их будут с 20 июля по 10 августа, кроме того, по 28 августа вводятся ограничения из-за реконструкции инженерных сетей, заявили в информационном центре транспортного комплекса города.
"Перекрытие и ограничения движения введены в связи с реконструкцией инженерных сетей в районе улицы Олеко Дундича", – сообщили представители ведомства.
С 20 июля по 10 августа круглосуточно будет перекрыто движение на участке Проектируемого проезда № 4384 в районе дома 4 по улице Кастанаевской.
Кроме того, водителей предупреждают, что с 2 по 10 июля, с 5 по 10 августа ограничивается движение на участке улицы Кастанаевской в районе дома 9/2, строения 2, по улице Барклая.
Еще с 17 по 28 августа на этом же участке ограничат движение по одной полосе с сохранением движения за счет обустройства временных уширений и ликвидации парковочного пространства.
Ранее говорилось, что движение наземного транспорта в районе проспекта Андропова ограничили по 30 ноября 2021 года. Изменения связаны с постройкой Большой кольцевой линии Московского метрополитена.
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