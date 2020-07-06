Движение транспорта в центре Москвы ограничат с 16 июля по 30 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 16 июля по 30 августа 2020 года в связи с реконструкцией инженерных сетей, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
По одной полосе перекроют на участке улицы Климашкина в районе пересечения с Малой Грузинской улицей, участке улицы Пресненский Вал, участке Малой Грузинской улицы – от дома 22 по улице Красная Пресня до пересечения с улицей Климашкина, участке Зоологического переулка – от дома 24 строение 1 по улице Малая Грузинская до дома 8 по Зоологическому переулку.
Помимо этого, в связи с работами на инженерных сетях на севере столицы ограничат движение на Михайловской улице. Транспорт не сможет проехать с 10 июля по 31 августа в районе пересечения с Головинским шоссе. В каждом направлении оставят по одной полосе.
Ранее сообщалось, что движение наземного транспорта в районе проспекта Андропова ограничили по 30 ноября 2021 года. Изменения связаны с постройкой Большой кольцевой линии подземки.
Ограничения действуют на трех полосах с сохранением движения по трем полосам в каждом направлении за счет обустройства временных уширений на проспекте Андропова – от дома 58А до дома 58Б. Кроме того, они сохранятся на участке проспекта Андропова – от улицы Маршала Шестопалова до дома 58Б по 8 августа этого года круглосуточно.
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