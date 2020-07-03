Движение в районе проспекта Андропова ограничили до ноября 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение наземного транспорта в районе проспекта Андропова ограничили по 30 ноября 2021 года. Изменения связаны с постройкой Большой кольцевой линии подземки, рассказали в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Ограничения действуют на трех полосах с сохранением движения по трем полосам в каждом направлении за счет обустройства временных уширений на проспекте Андропова – от дома 58А до дома 58Б. Кроме того, они сохранятся на участке проспекта Андропова – от улицы Маршала Шестопалова до дома 58Б по 8 августа этого года круглосуточно.

Уточняется, что на участке улицы Маршала Шестопалова – от проспекта Андропова до дома 29Б, строения 9, на Каширском шоссе по 10 августа 2020 года с 1:30 до 5:30 движение ограничивается частично на одной полосе.

Известно, что северо-восточный участок БКЛ метро введут в эксплуатацию в 2022 году. Большая кольцевая линия – это крупнейшая стройка в истории метро Москвы. Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию.