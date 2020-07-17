Движение на нескольких улицах в ЦАО ограничат с 20 июля по 25 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре столицы в период с 20 июля по 25 октября из-за реконструкции инженерных сетей, сообщает информационный центр транспортного комплекса города.

"Ограничение движения в ЦАО с 20 июля по 25 октября 2020 года коснется участков Рубцовской набережной в районе дома 3, строения 17, а также Семеновской набережной в районе дома 2, строения 1, по Гольяновской улице", – говорится в сообщении.

Как уточняется, ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей.

Ранее движение транспорта ограничили на улице Щорса на западе Москвы. Сообщается, что с 10 июля по 5 августа от дома 8 до дома 15 будет действовать ограничение с сохранением количества полос.