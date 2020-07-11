Более 60 сотрудников ЦОДД сдали кровь в рамках "Донорского марафона"

Фото: Москва 24/Анастасия Самсонова
Сотрудники ГКУ "Центр организации дорожного движения" сдали кровь в рамках акции "Донорский марафон".
"Начали отмечать День московского транспорта так: 63 сотрудника ЦОДД сдали кровь для "Донорского марафона". После пандемии в банках крови осталось очень мало запасов. Если вам тоже хочется праздника, нам кажется, лучший способ – это доброе дело", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
В ЦОДД призвали всех поучаствовать в этой акции.
Ранее стало известно, что на сайте департамента здравоохранения столицы запустили онлайн-анкету "Можете ли вы стать донором", которая поможет выяснить, насколько здоровье соответствует медицинским требованиям для донорства. Как рассказала главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова, анкету создали, чтобы сэкономить время горожан.
По ее словам, в анкете также есть пункты о перенесенной коронавирусной инфекции для тех, кто хочет стать донором плазмы с антителами к COVID-19.
"Мосгорсправка": условия для донорства
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