Собянин отметил вклад доноров крови в сохранение здоровья москвичей

15:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Свыше 80 тысяч человек стало донорами крови в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе посещения отделения переливания крови городской клинической больницы (ГКБ) № 52, куда он прибыл в честь Всемирного дня донора.
"Я хотел поздравить и поблагодарить более 80 тысяч москвичей, которые каждый год сдают кровь, спасая больных, оказывая им огромное содействие в выздоровлении. И, конечно, спасибо отдельное тем, кто сдает сегодня плазму крови с антителами, которые спасают людей от тяжелых случаев коронавируса", – обратился к присутствующим мэр.
Кроме того, градоначальник пообщался с донорами, решившими сдать кровь. "Это действительно важная история, потому что, как мне сказали доктора, 50% людей, которые вот уже практически должны были идти в реанимационное отделение, после переливания плазмы крови с антителами пошли на поправку", – отметил Собянин.
Он также поблагодарил работников медучреждения. "Спасибо докторам, которые создали эту службу крови. Сегодняшнее отделение, где мы находимся, – одно из старейших в Москве", – подчеркнул мэр Москвы.
По словам Собянина, столица практически полностью себя обеспечивает всем необходимым для переливания крови. Согласно информации пресс-службы мэра и правительства города, в прошлом году донорами стали 86 652 человека. В первый раз решили сдать кровь 38 387 человек.
При борьбе с коронавирусом отделение переливания крови ГКБ № 52 стало одним из четырех центров, где производится отбор плазмы крови с антителами к вирусу.
При этом сейчас донорами плазмы в больнице стало более 200 человек. Они сдали 125 литров плазмы. По сведениям на 13 июня, плазму получило около 600 пациентов.
С 27 мая все жители столицы могут пройти бесплатный тест на выявление антител к коронавирусу. Исследования организованы на базе 30 столичных поликлиник. Результаты будут доступны в течение трех дней в электронной медкарте пациента.
Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
На сдачу плазмы приглашаются люди от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог непосредственно на приеме. Сергей Собянин установил донорам плазмы стимулирующие выплаты в пять тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.
"Мосгорсправка": условия для донорства
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