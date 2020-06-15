Почти половина новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве подтверждено еще 1 359 случаев коронавирусной инфекции. Почти половина новых пациентов младше 45 лет, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

40,8% из новых пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,3% – от 46 до 65 лет, 10,7% – от 66 до 79 лет, еще 5,9% – старше 80 лет, также 7,3% – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением. Всего в городе зафиксировано 207 264 случая коронавируса.

С 27 мая москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования проводят на базе 30 столичных поликлиник. Результаты будут доступны в течение трех дней в электронной медкарте пациента.

Кроме того, выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

На сдачу плазмы приглашаются люди от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог на приеме.

В стране зарегистрировано 8 246 случаев коронавирусной инфекции за сутки, из них 2 832 не имели клинических проявлений болезни. Общее число случаев в РФ – 537 210.

ВОЗ предупреждает об угрозе повторного всплеска, если вирус не купировать. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной.