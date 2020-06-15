В России выявлено 8 246 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России выявлено 8 246 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 2 832 случая не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. На Москву приходится 1 359 выявленных случаев, на Московскую область – 689, Санкт-Петербург – 252, Свердловскую область – 233, Воронежскую область – 220 и Нижегородскую область – 209.

В Ханты-Мансийском АО зарегистрировали 184 случая, в Челябинской области – 169, в Красноярском крае – 161, в Ростовской области – 160, в Ульяновской области – 146, в Саратовской области – 128, в Иркутской области – 127, в Орловской области – 122, в Новосибирской области – 109.

На Архангельскую область пришлось 107 случаев, на Волгоградскую и Самарскую области – по 106, на Карачаево-Черкесию – 99, Псковскую область – 98, Тульскую область – 96, Дагестан – 95, Пензенскую область – 94, Омскую область – 93, Ивановскую область и Приморский край – по 91, на Брянскую область и Ямало-Ненецкий АО – по 87.

В Республике Коми – 86 новых пациентов, в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) – по 85, в Ставропольском крае – 82, в Кабардино-Балкарии – 80, Чувашии – 79, Белгородской, Калужской и Тверской областях – по 78, в Смоленской области – 77, в Хабаровском крае – 74, Ленинградской и Тюменской областях – по 73.

В Краснодарском крае, Республике Тыва и Алтайском крае зарегистрировали по 72 случая, в Пермском крае – 68, в Тамбовской и Мурманской областях – 65, в Курской области – 64, Оренбургской области – 62, в Астраханской области и Башкирии – по 61.

На Липецкую область пришлось 58 случаев, на Владимирскую область – 57, на Мордовию – 56, Кировскую область – 53, Новгородскую область – 52, Рязанскую область и Бурятию – по 49, Ярославскую область – 48, Томскую область – 46, Республику Марий Эл, Татарстан и Амурскую область – по 44, на Камчатский край – 42, Калининградскую область – 40, Ингушетию – 36.

В Северной Осетии зарегистрировали 34 новых пациента, в Адыгее – 29, Крыму – 27, Костромской области – 25, Хакасии – 24, Кемеровской области – 23, Магаданской области – 21, Удмуртии и Курганской области – по 20, Алтае – 19, в Карелии и Вологодской области – по 18, Чечне – 15, Сахалинской области – 13, Калмыкии – 9, Ненецком автономном округе – 3 и Севастополе – 2.

Всего в России зарегистрировано 537 210 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 143 человека, за весь период – 7 091 человек. За сутки вылечились 4 489 пациентов, за все время – 284 539.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надеется на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. Она подчеркнула, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.

Владимир Путин обратил внимание, что выход из ограничительных мер должен быть осознанным и спокойным. Он считает, что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако президент подчеркнул, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подчеркнул, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить.

ВОЗ предупреждает об угрозе повторного всплеска, если вирус не купировать. Директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге подчеркнул, что вторая волна может стать разрушительной.