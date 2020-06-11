Врачи оценили предложение Госдумы применять пихту и пиявок в профилактике COVID-19

В Госдуме подготовили рекомендации по применению альтернативной медицины для профилактики коронавирусной инфекции. Авторы инициативы предлагают добавлять в еду экзотические специи, использовать БАДы и пиявок, а также делать ингаляции с аромамаслами пихты и лаванды. Разбираемся, могут ли такие методы быть эффективными в противостоянии COVID-19.
Пряности, пиявки и масла
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказал, что депутаты подготовили предложения по использованию альтернативной медицины для профилактики коронавирусной инфекции. В обсуждении вопроса участвовали члены экспертной группы и специалисты, которые являются кандидатами и докторами медицинских наук.
"Как показал опыт других стран – Китая, Индии, Кореи, Японии, – они широко применяют методы традиционной народной медицины в борьбе с ковидом… Этот опыт нам очень важен для профилактики, реабилитации, лечения легких форм COVID-19. Мы эти рекомендации направляем в Минздрав, чтобы они рассмотрели и то, что считают нужным, предприняли", – объяснил Тумусов.
В частности, авторы рекомендаций предлагают регулярно использовать пряности для приготовления еды: фенхель, куркуму, пажитник, кориандр, имбирь, асафетиду, черный перец и чеснок. Кроме того, добавлять в молоко или чай кардамон, корицу, базилик или имбирь, а также есть мед, смешав его с настойкой прополиса.
Также для профилактики коронавирусной инфекции авторы посоветовали использовать продукты и препараты, которые содержат цинк. Еще, по мнению экспертов, от заражения обезопасит промывание носа, полоскание горла настоями мелиссы, ромашки, отварами кожуры граната и ингаляции с помощью специальной аромалампы с маслами пихты, лимона, лаванды, чайного дерева, эвкалипта или сосны.
Кроме того, в рекомендациях для Минздрава содержится предложение вести профилактику COVID-19 с помощью медицинских пиявок. Они, по словам авторов документа, улучшают кровообращение в тканях и органах, которое при развитии заболевания, наоборот, ухудшается.
В Госдуме предусмотрели альтернативные методы и для реабилитации людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Авторы рекомендуют пить определенные гомеопатические и растительные средства, препараты, в которых содержатся микроэлементы, включая витамин С, если нет никаких противопоказаний.
Солнце, воздух и вода?
Врач-вирусолог Надежда Юминова в беседе с Москвой 24 заявила, что применение альтернативных методов, в частности употребление пряностей, для профилактики коронавирусной инфекции возможно, однако эксперт не уверена в их "большой пользе".
"С одной стороны, это действительно помогает, против паразитарных заболеваний такое тоже используется, но опять же это пищевые добавки – их кто-то любит, а кто-то нет. Второй момент – есть ограничения в применении. Например, людям с желудочно-кишечными заболеваниями, патологиями они противопоказаны", – объяснила Юминова.
По мнению вирусолога, лучший способ профилактики COVID-19 сейчас – это здоровое питание, прогулки на свежем воздухе на безопасном расстоянии от других людей и личная гигиена.
Однако специалист согласилась с тем, что использование аромаламп с эфирными маслами обладает отличным бактерицидным действием и их применять можно. По мнению Юминовой, лучше всего совместить использование аромамасел с посещением бани. "Может быть хорошая баня для взрослых людей, вот как раз с этими ароматическими добавками. Они тоже продаются и используются как банные вещества, это тоже хорошо", – пояснила она.
В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа напомнила, что аромамасла, пряности и фитотерапия противопоказаны многим людям.
"Болеют коронавирусом больше всего люди, которые имеют вторичную иммунную недостаточность: аллергики, люди, больные сахарным диабетом, и те, у кого проблемы с сосудистой системой", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.
К лечению пиявками, по словам терапевта, тоже следует подходить осознанно. Его назначает врач в случае, если в организме есть воспалительный процесс, отеки и нарушения микроциркуляции.
Также Лапа призвала не употреблять продукты, которые вызывают брожение в организме, поскольку любые вирусы хорошо сожительствуют с кандидой (вид грибков, который в том числе вызывает кандидоз, а также множество других недомоганий, способен поражать любые органы. – Прим. ред.).
"Все организмы у нас из-за большого количества сладостей, заменителей различных реагируют на вирусы. Те организмы, которые заражены кандидой, – у них идет более активная реакция. Эти пациенты больше всех и чаще всех болеют, то есть это люди с сахарным диабетом, которые едят много сладкого и углеводов", – пояснила терапевт.
В то же время эксперт согласна с тем, что главные меры по профилактике коронавируса – это хороший отдых, свежий воздух, здоровое питание и правильный образ жизни.
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Илона Соболева