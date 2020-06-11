Врачи оценили предложение Госдумы применять пихту и пиявок в профилактике COVID-19

В Госдуме подготовили рекомендации по применению альтернативной медицины для профилактики коронавирусной инфекции. Авторы инициативы предлагают добавлять в еду экзотические специи, использовать БАДы и пиявок, а также делать ингаляции с аромамаслами пихты и лаванды. Разбираемся, могут ли такие методы быть эффективными в противостоянии COVID-19.



Пряности, пиявки и масла

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов рассказал, что депутаты подготовили предложения по использованию альтернативной медицины для профилактики коронавирусной инфекции. В обсуждении вопроса участвовали члены экспертной группы и специалисты, которые являются кандидатами и докторами медицинских наук.

"Как показал опыт других стран – Китая, Индии, Кореи, Японии, – они широко применяют методы традиционной народной медицины в борьбе с ковидом… Этот опыт нам очень важен для профилактики, реабилитации, лечения легких форм COVID-19. Мы эти рекомендации направляем в Минздрав, чтобы они рассмотрели и то, что считают нужным, предприняли", – объяснил Тумусов.

В частности, авторы рекомендаций предлагают регулярно использовать пряности для приготовления еды: фенхель, куркуму, пажитник, кориандр, имбирь, асафетиду, черный перец и чеснок. Кроме того, добавлять в молоко или чай кардамон, корицу, базилик или имбирь, а также есть мед, смешав его с настойкой прополиса.





из документа с рекомендациями Неспецифическая профилактика или поддержка иммунитета должна проводиться постоянно, фактически стать частью здорового образа жизни, и лучше всего для этого применять мягкие средства типа пряностей, чаев, БАДов, восполняющих дефицит необходимых веществ в организме. Это тем особенно важно, что это общедоступно, недорого и абсолютно безопасно, если у пациента нет аллергической реакции на что-то из указанного.

Также для профилактики коронавирусной инфекции авторы посоветовали использовать продукты и препараты, которые содержат цинк. Еще, по мнению экспертов, от заражения обезопасит промывание носа, полоскание горла настоями мелиссы, ромашки, отварами кожуры граната и ингаляции с помощью специальной аромалампы с маслами пихты, лимона, лаванды, чайного дерева, эвкалипта или сосны.

Кроме того, в рекомендациях для Минздрава содержится предложение вести профилактику COVID-19 с помощью медицинских пиявок. Они, по словам авторов документа, улучшают кровообращение в тканях и органах, которое при развитии заболевания, наоборот, ухудшается.

В Госдуме предусмотрели альтернативные методы и для реабилитации людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Авторы рекомендуют пить определенные гомеопатические и растительные средства, препараты, в которых содержатся микроэлементы, включая витамин С, если нет никаких противопоказаний.



Солнце, воздух и вода?

Врач-вирусолог Надежда Юминова в беседе с Москвой 24 заявила, что применение альтернативных методов, в частности употребление пряностей, для профилактики коронавирусной инфекции возможно, однако эксперт не уверена в их "большой пользе".

"С одной стороны, это действительно помогает, против паразитарных заболеваний такое тоже используется, но опять же это пищевые добавки – их кто-то любит, а кто-то нет. Второй момент – есть ограничения в применении. Например, людям с желудочно-кишечными заболеваниями, патологиями они противопоказаны", – объяснила Юминова.

По мнению вирусолога, лучший способ профилактики COVID-19 сейчас – это здоровое питание, прогулки на свежем воздухе на безопасном расстоянии от других людей и личная гигиена.





Надежда Юминова врач-вирусолог Сейчас лето, лучше есть продукты нашей географической зоны, а не привозные... Желательно со своего огорода... Хорошо есть овощи, например морковь, а также зелень. Больше быть на улице, дышать свежим воздухом, поскольку само солнце повышает иммунитет, образуется витамин D.

Однако специалист согласилась с тем, что использование аромаламп с эфирными маслами обладает отличным бактерицидным действием и их применять можно. По мнению Юминовой, лучше всего совместить использование аромамасел с посещением бани. "Может быть хорошая баня для взрослых людей, вот как раз с этими ароматическими добавками. Они тоже продаются и используются как банные вещества, это тоже хорошо", – пояснила она.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа напомнила, что аромамасла, пряности и фитотерапия противопоказаны многим людям.

"Болеют коронавирусом больше всего люди, которые имеют вторичную иммунную недостаточность: аллергики, люди, больные сахарным диабетом, и те, у кого проблемы с сосудистой системой", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Людмила Лапа врач-терапевт То есть люди, кому противопоказана фитотерапия, те самые пряности. Когда мы делаем исследования по иммунному здоровью, их как раз нужно исключить из питания, потому что они вызывают гиперреакцию иммунной системы. А гиперреакция иммунной системы – это одышка, неконтролируемые отеки.

К лечению пиявками, по словам терапевта, тоже следует подходить осознанно. Его назначает врач в случае, если в организме есть воспалительный процесс, отеки и нарушения микроциркуляции.

Также Лапа призвала не употреблять продукты, которые вызывают брожение в организме, поскольку любые вирусы хорошо сожительствуют с кандидой (вид грибков, который в том числе вызывает кандидоз, а также множество других недомоганий, способен поражать любые органы. – Прим. ред.).

"Все организмы у нас из-за большого количества сладостей, заменителей различных реагируют на вирусы. Те организмы, которые заражены кандидой, – у них идет более активная реакция. Эти пациенты больше всех и чаще всех болеют, то есть это люди с сахарным диабетом, которые едят много сладкого и углеводов", – пояснила терапевт.

В то же время эксперт согласна с тем, что главные меры по профилактике коронавируса – это хороший отдых, свежий воздух, здоровое питание и правильный образ жизни.



Илона Соболева