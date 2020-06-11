Первую партию препарата от COVID-19 доставили в больницы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "Химрар" поставили в российские больницы первую партию препарата "Авифавир" против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.
Лекарство доставили в Москву, Татарстан, Екатеринбург, Ленинградскую, Новгородскую, Нижегородскую, Кировскую области. Выписывать лекарство будут только пациентам в больницах.
Всего в текущем месяце в больницы поставят 60 тысяч курсов "Авифавира". При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год.
На прошлой неделе резидент "Сколково" получил регистрационное удостоверение Минздрава на противовирусный лекарственный препарат "Авифавир". Данный препарат изучен с 2014 года, когда под названием "Авиган" использовался в Японии против тяжелых форм гриппа.
По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не было выявлено никаких новых побочных эффектов. Эффективность превысила 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью.
"Авифавир" был произведен совместным предприятием РФПИ и ГК "Химрар". Данная разработка является первым российским препаратом на основе "Фавипиравира".
В России за прошедшие сутки выявили 8 404 новых случая COVID-19. При этом на Москву приходится 1 195 подтвержденных случаев. Всего в стране зарегистрировано 493 657 случаев коронавирусной инфекции.
В Москве выявили 1 195 новых случаев COVID-19
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