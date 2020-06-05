Препарат от коронавируса "Авифавир" будет бесплатным для пациентов по ОМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Препарат "Авифавир", разработанный в РФ для лечения коронавируса, будет бесплатным для пациентов по полису ОМС, заявил в ходе встречи с Владимиром Путиным глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

По его словам, 11 июня препарат поступит в российские клиники. Также проводятся испытания препарата для лечения на амбулаторной основе. Первоначально будет производиться 700 тысяч курсов в год.

Дмитриев отметил высокий спрос на "Авифавир" – запросы поступили из 10 стран. "Это может сподвигнуть нас к тому, чтобы производить до 2 миллионов курсов в год", – отметил глава РФПИ.

"Авифавир" был произведен совместным предприятием РФПИ и ГК "Химрар". Данная разработка является первым российским препаратом на основе "Фавипиравира", использованного ранее в Японии при тяжелых формах гриппа.

По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых побочных эффектов. Эффективность превысила 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью.

Начало финального этапа испытаний с увеличением количества пациентов до 330 одобрено Минздравом 21 мая. В ВОЗ заявили, что ждут результатов испытаний препарата.