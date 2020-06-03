ВОЗ ждет от России результатов испытаний препарата "Авифавир"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Всемирная организация здравоохранения ждет результатов испытаний препарата "Авифавир", который разработан в России для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, передает ТАСС.
"Мы получили информацию о том, что препарат "Авифавир" прошел тестирование и очень скоро будет поставлен в российские больницы", – сообщила Сваминатан в ходе брифинга.
Она обратила внимание, что для ВОЗ важно получать всю информацию относительно лекарств, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известно, что "Авифавир" был произведен совместным предприятием РФПИ и ГК "Химрар". Данная разработка является первым российским препаратом на основе "Фавипиравира", использованного ранее в Японии при тяжелых формах гриппа. "Авифавир" может поступить в российские больницы 11 июня.
До этого сообщалось, что резидент "Сколково" зарегистрировал первый в России препарат против COVID-19. Сотрудники фонда рассказали, что входящая в кластер компания "Кромис" получила регистрационное удостоверение Минздрава.
При этом государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора также разработал вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос. Сейчас идет доклиническое испытание препарата.
В России выявлено 432 277 случаев COVID-19, вылечились 195 957 человек, скончались 5 215.
Фармаколог ответил на вопросы о коронавирусе
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