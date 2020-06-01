Ракова рассказала, почему в Москве не произошел "итальянский сценарий" развития COVID-19

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как столице удалось избежать "итальянского сценария" развития ситуации с коронавирусом.

Она отметила, что главным вопросом являлось быстрое и достаточное развертывание коечного фонда. Ракова подчеркнула, что за полтора месяца до пика госпитализаций с коронавирусом в Москве перестроили амбулаторную и стационарную сети городского здравоохранения.

"За время развития пандемии в Москве было создано пять резервных госпиталей общей вместимостью около 10 тысяч коек, 600 из которых реанимационные. Слава богу, они не понадобились", – отметила Ракова в интервью в программе "Док-ток" в эфире Первого канала.

Она добавила, что в начале развития ситуации с коронавирусом столичные власти серьезно опасались развития "итальянского сценария". Она отметила, что коечный фонд в Москве на тот момент был рассчитан на 2 тысячи госпитализаций в сутки.

"В начале марта нам самым страшным казался итальянский сценарий… Самым худшим считалось 10–20 тысяч госпитализированных в сутки по аналогии с Европой", – заявила Ракова.

Она отметила, что за все время пандемии коронавируса в Москве ни разу не возникало ситуации дефицита коечных мест. Ракова сообщила, что за все время коечный фонд Москвы не был занят более чем на две трети.

"Думаю, что у нас на пике было около 20 тысяч людей, которые находились в больнице", – сказала Ракова.

Она добавила, что в настоящее время проводится вывод коечного фонда перепрофилированных для приема больных коронавирусом стационаров. Ракова отметила, что в случае необходимости снова обеспечить лечение заболевших COVID-19 можно будет в течение одного-трех дней.

Ранее Ракова рассказала о промежуточных результатах реализации программы по тестированию москвичей на антитела к коронавирусу. Она заявила, что в столице ежедневно проводится около 35 тысяч исследований, нацеленных на выявление антител. Ракова добавила, что в совокупности с ПЦР-тестированиями общий объем анализов в Москве достигает 85 тысяч в сутки.