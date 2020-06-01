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Еще 2 060 человек вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 060 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 82 239", – сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в РФ подтвердили 9 268 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 405 843 случая коронавируса.

В России специалисты провели более 10,9 миллиона тестов на COVID-19. Только за последние сутки в стране протестировали 297 тысяч человек. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ остаются 304 тысячи человек.

