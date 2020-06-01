Около 35 тысяч тестов на антитела к коронавирусу проводится в Москве ежедневно

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве ежедневно проводится около 35 тысяч анализов на антитела к коронавирусу, заявила в эфире Первого канала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, в сумме с ПЦР-тестами на коронавирус это дает 85 тысяч проводимых в столице исследований в сутки.

Записаться на тест на антитела к коронавирусу теперь можно через приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Сдать анализ крови можно только по предварительной записи.

Программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела была запущена в Москве 15 мая. С 27 мая в Москве открыта свободная запись на тестирование.

Подобный метод тестирования позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса, граждан с легкой и средней тяжестью течения заболевания, а также тех лиц, у которых есть иммунитет.